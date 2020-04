E ste 2020 podría pasar a la historia más oscura, por las cifras de violencia de género que ostenta el país. Mientras durante los primeros días del año se registró un femicidio cada 32 horas, en la primera semana de marzo cinco mujeres fueron asesinadas en contexto de violencia de género, algo que parece ir en aumento. A partir de la consigna "El machismo no se toma cuarentena", las mujeres realizaron ayer un "ruidazo" desde las ventanas, balcones o terrazas de sus casas para exigir el fin de los femicidios.

Desde que el gobierno determinó la emergencia epidemiológica por la pandemia del coronavirus, y posteriormente con la restricción de la circulación de los ciudadanos, empeoraron las situaciones de violencia que padecen las mujeres. Según el Observatorio de la organización Mujeres de la Matria Liberada (MuMaLá), desde el 12 de marzo hasta hoy hubo un total de 12 femicidios.

En el gobierno nacional confirman las malas noticias: desde que comenzó la cuarentena, la cantidad de denuncias recibidas en la línea 144 aumentó, por lo que se sumaron otros canales de comunicación como la asistencia vía WhatsApp a las líneas: (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048 y la opción de bajar la App gratuita, disponible para Android o App Store. En todos los casos, se brinda asesoramiento y atención para todos los tipos y modalidades de violencia por motivos de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica y en el espacio público, entre otras.

"Las cifras corroboran con creces lo que preveíamos: sólo en la primera semana crecieron el 60% las llamadas al 144. El incremento en los hechos de violencia se ratifica y puede certificarse en todas las fiscalías bonaerenses", le explicó a "Crónica" Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que además confirmó: "Si antes recibíamos llamados por pedido de información, eso ha girado rotundamente ahora al planteo de problemáticas de violencia intrafamiliar y de género".

Sólo en los dos últimos días desde estas páginas dimos cuenta de dos hechos de extrema violencia: los femicidios de Cristina Iglesias y su pequeña hija Ada, en Monte Chingolo, por el que detuvieron a una ex pareja de la mujer; y otro en la tucumana Lules, donde una niña de 2 años fue ahorcada por su padre luego de una discusión con su ex. Empujadas por el crecimiento de las cifras, varias organizaciones feministas realizaron ayer un ruidazo con la consigna "La violencia machista no para en cuarentena".

En un comunicado de Ni Una Menos, además, se invitó a colgar pañuelos y banderas verdes en balcones y terrazas "Por quienes se ven obligadas a cumplir cuarentena con un violento. Los femicidios no se detienen en cuarentena, nuestra rabia tampoco". Desde las 18, en terrazas y balcones, muchas mujeres aplaudieron y golpearon cacerolas para que la pandemia del Covid-19 no oculte la epidemia social: según el último informe de Femicidios realizado por la Corte Suprema, en base a las denuncias presentadas ante la Justicia, surge que el 75% de las víctimas fueron asesinadas en viviendas y el 19% en espacios públicos. Además, el 83% tenía un vínculo previo con el victimario. Es decir, que al menos el 71% de los casos fueron crímenes íntimos o de familiares.

Desde MuMaLá admiten que el incremento en los casos de violencia era previsible, teniendo en cuenta los antecedentes de China y Europa durante el aislamiento, donde muchas víctimas se ven obligadas a convivir con los violentos, lo cual dificulta la denuncia y el acceso a redes de contención familiar o institucionales; además, reclamaron al gobierno que declare la emergencia de la violencia hacia las mujeres. Hartas de todo esto, miles de mujeres, algunas con cacerolas en las manos y otras con tenedores contra las rejas de los balcones, reclamaron durante cinco minutos el fin de la violencia machista en la Argentina.