Rusia registró en las últimas 24 horas 8.915 nuevos casos de coronavirus y la cifra récord de 174 muertos, prácticamente el doble que el día anterior, informaron las autoridades sanitarias locales. "Durante la última jornada en Rusia fueron registrados 8.915 nuevos casos de Covid-19, que se detectaron en 83 (de las 85) regiones del país", dice el informe diario del gabinete de gestión de la crisis sanitaria. El mismo balance agrega que el 41,1% de los nuevos infectados no presenta síntomas. Pese a la leve disminución en el número de contagios, el número de muertes por el nuevo coronavirus casi se duplicó de un día para el otro, con 174 frente a las 92 del día anterior. El último reporte ubica el total de casos en 362.342 en Rusia, que es el tercer país con mayor número de infectados, detrás de Estados Unidos y Brasil, y el número de muertos en 3.807. El principal foco de la infección continúa siendo la capital, Moscú, con 169.303 casos confirmados, 2.830 más que el lunes. El alcalde de la capital, Serguei Sobianin, explicó el alto porcentaje de enfermos en Moscú por el número de pruebas de detección realizadas e incluso señaló que la cifra podría ser mayor dado que muchas personas no consultan al médico por no presentar síntomas. El confinamiento lleva más de dos meses en Moscú y, desde el 12 de mayo, las personas están obligadas a usar mascarilla y guantes para circular.