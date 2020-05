Russia Goes, la enfermera brasileña que dio a luz conectada a un respirador tras contraer coronavirus, conoció a su bebé casi un mes después del parto. Pasó casi un mes antes de que la mujer de 42 años se reuniera con su hija recién nacida: "Sostenerla en mi pecho fue muy emotivo", manifestó.

Cuando Russia Goes se internó en un hospital de Río de Janeiro con dificultad para respirar y otros síntomas de Covid-19, estaba comenzando el octavo mes de su embarazo. Los médicos recomendaron un parto prematuro por cesárea para tratar mejor el estado de la madre. Tras el nacimiento, la bebé dio negativo para el virus y fue separada de Goes, quien fue transferida a otro hospital cuando su condición empeoró. La batalla contra la enfermedad respiratoria fue dura y "muy dolorosa", dijo la enfermera, pero lentamente pudo recuperarse. Conoció a su hija Luisa virtualmente, a través de un enlace de video con su marido y la bebé en otro hospital. Goes fue finalmente dada de alta del hospital después de dos semanas y conoció a su hija en persona 26 días después de dar a luz. El personal médico con mascarillas se reunió con globos y aplaudió mientras Goes salía del hospital con su bebé en brazos.