Joaquín Sabina abandonó ayer al mediodía el Hospital Ruber Internacional de Madrid, según informó a El País su representante, José Navarro, alias Berry. El músico había ingresado el 12 de febrero cuando sufrió una grave caída durante el último concierto que ofreció en la capital junto con Joan Manuel Serrat. El golpe le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo y en el tórax, además de un pequeño coágulo craneoencefálico del que fue operado con éxito. Era la última parada prevista de su más reciente gira a dúo con Serrat, bajo el título "No hay dos sin tres". Recordemos que se preparaba para cantar "Lo niego todo", su último exitazo que dio también nombre a su más reciente disco y, ante 15.000 personas, Sabina perdió el pie y se precipitó al suelo desde una altura de casi dos metros a un foso desde el escenario. El concierto fue suspendido y el cantante, trasladado al hospital dejando a su equipo en estado de shock.

Una vez en la clínica comprobaron que el golpe le había producido también hematomas en la cabeza. Su historial clínico -había padecido un ACV en 2001 y algunos episodios coronarios posteriores- hicieron tomar al equipo médico la decisión de operarlo para evitar males mayores. Once días después de su ingreso, el cantante regresó a casa para terminar de recuperarse. La gira "No hay dos sin tres" estaba previsto que acabara con el concierto accidentado; existen compromisos sin firmar para actuar en varias ciudades españolas en primavera y verano, pero dependerá de cómo se encuentre Sabina. Por el momento, en el hospital, durante la internación, calmó sus ansiedades y mejoró su ánimo intentando escribir nuevas canciones. Serrat, por su parte, antes del alta había expresado: "Joaquín tiene, como él mismo dice, una mala salud de hierro que le permite superar estos momentos complicados. En el hospital no creo que lo aguanten por mucho tiempo los médicos y las enfermeras. Lo que están deseando es sacárselo de encima lo antes posible", dijo su colega en tono de chiste.