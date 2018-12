Cuando un equipo pierde feo, para la siguiente actuación son dos las posibilidades más razonables: que el entrenador realice cirugía mayor -léase una cantidad importante de variantes- o que directamente termine bancando a la formación que defeccionó esperando una pronta reacción. Lo que no parece lógico es que cambie sólo un nombre, pues sonaría mal. Sacarlo es invitarlo a creer que fue el único responsable de un mal resultado. Después de perder sin atenuantes ante Lanús, en un compromiso donde no hubo juego ni rebeldía, Ariel Holan se encontraba ante una encrucijada: ¿movía la estantería o ratificaba a los 11 de Independiente que dieron un paso en falso en La Fortaleza? Ni una cosa ni la otra. Simplemente, el entrenador apela a una decisión distista. Juan Sánchez Miño estaría afuera del clásico con Boca y así la primera impresión es que termina pagando los platos rotos del desastre en el Sur. Si bien el Profesor no lo confirmó, en la última práctica mantuvo a Gastón Silva, que fue el de más bajo rendimiento y responsable del gol de Lodico, y volvió a ubicar entre los titulares a Emmanuel Brítez, dejando afuera al ex Boca y Estudiantes.

Las otras variantes que se mencionan son más entendibles pues Maximiliano Meza dejó atrás la fecha de suspensión y está en condiciones de jugar. El que saldría es Silvio Romero, de flojísimo desempeño. En tanto el DT mantiene una duda: ¿Francisco Silva o Pablo Hernández? Hoy las chances más firmes son para el primero, aunque esto se confirmaría a último momento. Así, el once con la duda planteada sería: Campaña; Bustos, Brítez, Figal y Gastón Silva; Domingo y Francisco Silva o Hernández; Gaibor, Meza y Braian Romero; Gigliotti.