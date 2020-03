En River siguen aguardando por Nacho Scocco. Al delantero se le vence su contrato el próximo 30 de junio y todavía no dio una respuesta acerca de si renovará o no. Esto no hace más que acrecentar la posibilidad de que regrese a Newell’s, club del cual es hincha y que espera poder contar con él lo más pronto posible. Pero en los alrededores del mundo futbolístico, algunos quieren "presionar" a Scocco. Así pasó con Germán Lux y Maxi Rodríguez, quienes protagonizaron un divertido cruce en el vivo de Instagram de Scocco. "Sos lo más, Nacho, no te vayas", escribió el arquero, a lo que la Fiera le respondió: "Pará, Poroto, no lo presiones a Nacho".