En las últimas horas se viralizó un video que demuestra al extremo la falta de conciencia y de respeto a las normas en tiempos de cuarentena. Una joven asegura viajar en el baúl de un taxi para burlar un control y continuar su trayecto hacia el domicilio de un supuesto novio. En consecuencia, personal policial investiga a la pasajera y al transportista, con el fin de someterlos a un proceso judicial.

"Si llegamos a pasar por algún control, te juro que me meto en el baúl", expresaba, con una sonrisa, una mujer en su cuenta de Instagram, Agustina.Princesche. En la filmación, que ella misma realizó, detalló que estaba ingresando a la ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón, a bordo de un taxi. Sin embargo, allí la detuvo el control realizado por personal de la Policía de la Ciudad, que dispuso el retorno a su domicilio, al no contar con el permiso de circulación. No obstante, anuncia mediante imágenes que los agentes "me escoltaban hasta mi casa pero se perdieron y entonces me volví a subir al taxi, pero viajo adentro del baúl y así pude pasar por la inspección. Las cosas que hago por vos Cristian", aseguró mientras sacaba la lengua a modo de una burla, que en caso de serlo es de pésimo gusto.

Las autoridades de la fuerza de seguridad buscan confirman las identidades de la joven y del chofer, para finalmente imputarlos por evadir un control policial y no cumplir con el aislamiento obligatorio, del cual la chica sería autora y el taxista, cómplice.