"Fue un accidente, no pasó nada", aclaró Bebe Contepomi en Twitter, cuando llegó a su casa. El choque ocurrió ayer sobre la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. Ya desde su hogar, en donde cumple la cuarentena total junto a su familia, el conductor utilizó las redes sociales para hacer referencia al hecho, contó lo sucedido y pidió que no se especule al respecto. "Sé que están aburridos pero, por favor, no me molesten, que tengo hijos y familia que se preocupan por nada", escribió el conductor de "Todo lo demás también", de 9 a 13, por FM Mega. Y agregó: "No pasó absolutamente nada más que la trompa del auto. Sigan con lo suyo, que yo tengo mucho trabajo y necesito concentrarme. Besos". En "Confrontados" informaron que manejaba un Ford Mustang y que fue un gusto que se dio cuando cumplió los 50.