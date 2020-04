Sueña con volver y ganar con San Lorenzo la Copa Libertadores. Es uno de los ex jugadores y entrenador más querido por los hinchas del Ciclón. Nos referimos a Rubén Darío Insúa, quien en la actualidad dirige al Portoviejo de Ecuador. "Sé que voy a volver a dirigir a San Lorenzo, y cuando eso ocurra mi objetivo principal será intentar ganar la Copa Libertadores como lo hice en su momento en el 2002. No me quiero despedir de la dirección técnica sin ganarla".

De todas formas, Insúa tuvo palabras elogiosas con el actual entrenador del equipo, Mariano Soso, de quien dijo: "Lo conozco a Soso de manera superficial, lo vi cuando estuvo en Emelec, y en su paso por Gimnasia y por Defensa y Justicia, no tanto para dar una opinión definitiva, pero sí puedo decir que mi amigo el Turco Ahmed, ex jugador de San Lorenzo, me habló maravillas de él. Habían trabajado juntos en Sporting Cristal, me lo destacó como entrenador y persona, y le deseo mucha suerte".