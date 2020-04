Un momento repleto de emoción se vivió el pasado sábado en el sanatorio Las Lomas de San Isidro, en donde un hombre fue grabado mientras salía aplaudido de este centro médico luego de ganar su lucha contra el coronavirus, que le demandó tener que someterse a un coma inducido y 15 días de internación.

Se trata Miguel Ángel Lacour, más conocido por sus amigos como "Mike", quien pasó sus 15 días de internación conectado a un respirador mientras combatía contra el Covid -19, pero logró salir adelante y expresó en un video que lo muestra a la salida del sanatorio su agradecimiento al equipo que lo atendió: "Nunca voy a olvidarme de este equipo".

"Empecé con fiebre, falta de aire y ahí fue cuando mi mujer me dijo que vaya al sanatorio a hacerme ver. Me ingresaron en la guardia directamente y me dijeron que era altamente probable que sea un caso positivo. Inmediatamente me internaron", contó Miguel en diálogo con TN.

El ahora ex paciente del sanatorio Las Lomas no tiene la certeza de cómo se contrajo el virus, aunque sospecha que pudo haber sido al bajar del ascensor de un edificio del microcentro porteño, en donde compartió ese pequeño espacio con un presunto enfermo del Covid-19 al que estaban trasladando.

Miguel agradeció también "a todos los rezos y la gran cantidad de gente que hacía cadenas de oración" y afirmó que los mensajes de apoyo que recibió por parte de mucha gente fue porque su lucha "fue tomada como propia".