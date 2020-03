Los brotes de coronavirus en Estados Unidos en los últimos días tienen preocupada a toda la población en aquel país. En pocas horas, los infectados y fallecidos a causa de la pandemia que tiene en estado de alerta a todo el mundo hicieron estragos en tierra norteamericana y, allí, un referente histórico de la Selección se refirió al tema de una manera muy particular.

El mítico Mario Alberto Kempes, una de las máximas figuras de la historia de nuestro fútbol, dejó una reflexión muy cruda: "Tengo seis bypass. Si me contagia el bichito, pues allá nos vamos", expresó el Matador,

Por otro lado, habló a la distancia sobre la situación que atraviesa Argentina y que se sorprendió por los videos que circulan en las redes sociales: "Es algo muy complicado, si nosotros le damos a este virus la posibilidad de seguir avanzando la cosa se puede poner aún peor, más si tomamos todo lo que está pasando en Europa. En Argentina ahora viene el invierno y va a ser peor todavía".

Además, continuando con su análisis, aprovechó para tirarles un palo a aquellos que no cumplen con la cuarentena obligatoria, dictada en nuestro país por el presidente Alberto Fernández. "A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten. Esto puede pasar en un mes o a lo mejor en cinco. Me parece fatal, la cantidad de gente que sale a la calle en Argentina, sinceramente es algo que me asombra. No son todos, pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es", agregó.

Para cerrar habló de la situación de Estados Unidos: "Hay zonas que están muy afectadas y otras que no tanto. Los restaurantes y esas cosas las han cerrado, las que generan multitud, todo lo que reúna 20 personas no se puede. Tampoco invitar a nadie a comer un asado en casa".