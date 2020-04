"Se cumplen tres meses del asesinato brutal de nuestro hijo y para nosotros es como si fuera ayer. Todavía no podemos entender por qué le hicieron esto. Es una masacre total lo que le hicieron estos asesinos, lo mataron hasta burlarse", expresó conmovida Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa. Graciela sostuvo que "sé que no va a volver, pero por las noches siempre voy a su habitación y abrazo un muñeco de Spiderman que él tenía desde chiquito y me pongo a llorar".

"Cada vez que me siento triste escucho el último audio que me envió cuando estaba de vacaciones y lloro", agregó la mujer. "Yo extraño hasta las peleas, las necesito. Eran peleas por pavadas y ahora me doy cuenta que gastábamos energía en cosas que no valían la pena. Discutíamos por las tácticas y estrategias cuando veíamos los partidos de Boca, que él era hincha", recordó Silvino, su padre. "Si esto no hubiera pasado, hoy estaría disfrutando con mi hijo esta cuarentena, haciendo la comida que le gustaba, las cosas dulces. Lo extrañamos muchísimo, no tengo más ganas de cocinar porque todo me recuerda a él", agregó Graciela.

"No le gustaba que le sacara fotos, pero el día que iba a viajar me dijo: ´Qué raro mami, que no trajiste el celular para sacarnos fotos´, y le contesté que pensaba que se iba a enojar, pero me respondió que lo fuera a buscar. Salí corriendo a buscar la cámara y esa es la última foto que le saqué a mi hijo", rememoró Graciela.