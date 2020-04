Uno de los problemas que atraviesan los adultos es qué hacer con sus hijos a la hora de hacer compras (en el caso de no poder dejarlos con alguna compañía). El gobierno aclaró que, en caso de fuerza mayor, los chicos pueden salir, aunque advirtieron "que las calles no se llenen de niños".

Quien aclaró el panorama fue Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. "Hay mamás o papás que no pudieron entrar con sus hijos a comprar y eso es una conducta discriminatoria", resaltó en Radio Rivadavia. Según agregó, "hay una resolución del gobierno nacional aclarando que si tenés una hija pequeña, te tiene que acompañar". De todas maneras, la funcionaria añadió: "Tratemos de que las calles no se llenen de niños. Los protegemos en nuestras casas, no en la calle con un tapaboca".

"Cuidemos el futuro de este país", sentenció la titular del Inadi, para quien "siempre en épocas de emergencia aparece el miedo. De una parte de la sociedad, sale lo peor". "Hay que ver si se elige discriminar o ser solidario", manifestó Donda.

En declaraciones televisivas, la ex diputada señaló sobre el racismo "que está subiendo mucho", y ejemplificó con casos de personas de origen asiáticos. "Nosotros estamos interviniendo cuando los llaman para denunciar. Abrimos expedientes cuando corresponde. Nos interesa cambiar esa conducta no valiosa", dijo Donda.

"Hoy por hoy no tenemos la posibilidad de sancionar y multar. Si sugerir que se hagan talleres para poder tener una vida más democrática", agregó.

Por otra parte, habló sobre la conducta que varios médicos o enfermeros sufren -muchos de ellos denunciados en sus propios edificios- pidiendo cuidarlos, porque "nos tienen que seguir atendiendo".