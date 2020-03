Mucho se habla sobre cuándo volverá a rodar la pelota en nuestro país luego del parate por la cuarentena obligatoria para frentar el contagio del coronavirus. Uno de los que tiene la idea clara es el técnico de Huracán, Israel Damonte, quien piensa que debe reanudarse cuanto antes.

"Cuando se levante la cuarentena, si todo el mundo trabaja, el fútbol tiene que volver. Me parece que debemos regresar cuando todo vuelva a la normalidad, es lo más justo. Nosotros no tenemos tres vidas, sino una, al igual que todos y nos enfermamos como cualquier persona", expresó Damonte en diálogo con Super Mitre Deportivo. En cuanto a su postura sobre la suspensión, aseguró que "está muy bien que el fútbol se haya parado, tiene que volver cuando esté todo normal".

Si bien el presidente de la Nación dictó que la cuarentena obligatoria será hasta el 12 de abril, en cuanto a la reanudación del fútbol el panorama todavía no es claro. "Escuché que algunos hablaban de que podía volver en mayo, entonces yo pensaba en si podía hacerlo ahora. Entiendo que se necesite el dinero, pero creo que hay que buscar la forma de subsistir, sobre todos los clubes para que puedan mantener a la gente, a los empleados del club", expresó el DT del Globo, y agregó: "Si se corta la cadena de pagos tenés de todo, jugadores que tienen ahorros, que pueden mantenerse y otros que viven al día, que no pueden estar dos meses sin cobrar y no lo podrían aguantar".