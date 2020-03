El presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista que las medidas tomadas por el gobierno nacional frente al avance del coronavirus responden a un "teorema de Gorosito": "Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien". Ante esta afirmación del mandatario, el propio Néstor Gorosito salió a hablar y se mostró orgulloso por la referencia hacia él.

"Siento un gran orgullo por las palabras del Presidente. Yo soy de la idea de que uno tratando de dar siempre lo mejor, brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien. Aparte, la tranquilidad de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha no se paga con nada", dijo Pipo.

Según contaron el Presidente y el entrenador, aquella charla se dio en un almuerzo que ambos compartieron cuando Gorosito asumió como DT de Argentinos. "Nosotros, por lo general, en ese momento comíamos un asado casi todos los miércoles o jueves, no me acuerdo bien ahora. Y Luis (Segura) lo llevaba a Alberto (Fernández) y un día se quedó y comimos. Y como ganamos, siguió yendo un par de veces más, como cábala", contó el director técnico que el año pasado se consagró en la Copa de la Superliga con Tigre.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo", contó Alberto en la entrevista "Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contrataron a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre: ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé ‘el teorema de Gorosito’ y lo aplico en todo", cerró el Presidente, concluyendo la anécdota.