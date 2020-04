Las provincias de Tucumán y Santa Fe, municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires se sumaron ayer a la recomendación del uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública, tal como ya hicieron Catamarca, La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta, además de Zárate. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros especialistas reiteran que "es un insumo necesario para el personal de la salud". Lo cierto es que la discusión sobre la real utilidad del uso de esos implementos continuó ayer.

Por ejemplo, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consideró que esos implementos "no son necesarios, están reservados para enfermos y quienes trabajan con enfermos", remarcó, en referencia al personal de salud. Consultado sobre las recomendaciones y decretos provinciales relacionados al uso del "tapabocas", Ginés aseguró: "Hay mucha gente que lo quiere hacer, nadie le va a prohibir que lo use. El que quiera hacer el barbijo hogareño, con todo gusto, no nos oponemos".

En línea con lo señalado por el ministro, el sitio gubernamental argentina.gob.ar publicó un instructivo para que cualquiera pueda elaborar barbijos en su hogar. Ese instructivo fue publicitado en Twitter por la cuenta @CasaRosada, con la siguiente consigna: "Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros, así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud".

Por su parte, el gobernador tucumano, Juan Manzur -ex ministro nacional de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner-, dijo que "en Tucumán hemos adoptado esta decisión de sugerir, de recomendar, de instar a la población que está en la calle a que use el barbijo, porque está aprobado por las principales agencias globales que esto ayuda y en la prevención".

En Santa Fe, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, aconsejó el uso "no obligatorio" de "barbijos caseros", en razón de que "es una barrera más que se está incorporando para no diseminar el virus".