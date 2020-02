Tras obtener la media sanción en Diputados y quedar a la espera de tratamiento en el Senado, el proyecto que modifica el régimen especial de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos continúa generando polémica y la oposición de Juntos por el Cambio insiste con su postura.

El diputado por Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile afirmó ayer que el proyecto del gobierno es para lograr la impunidad de Cristina Kirchner y su familia. Al ser consultado en Radio Rivadavia sobre el asunto, el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri dijo: "La realidad es que vienen por la Justicia y no hay que ser ningún iluminado para darse cuenta de esto".

A su vez, el diputado nacional y presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo, manifestó que lo sucedido con la presencia de Daniel Scioli en el Congreso este jueves "fue una vergüenza". "Lograron el quórum con 128 diputados y un embajador, la verdad es que también esto que hicieron es un papelón total", agregó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sobre la polémica por la presencia de Scioli en la Cámara Baja. "Lo que pasa es algo que nos afecta a todos. Yo creo que esto por lo menos tiene el fin de llegar a un vaciamiento de la Justicia para nombrar jueces a dedo y eso es lo que tratamos de evitar", completó.

Al respecto, el abogado constitucionalista Félix Lonigro sostuvo que si Scioli no presentó la renuncia "todavía sigue siendo diputado". "En este caso, por más que haya hecho tareas de embajador si él todavía no presentó la renuncia estamos ante un diputado nacional", sentenció Lonigro.