El Porvenir se vislumbra oscuro, y no sólo en lo deportivo. Es que una asociada denunció a una de sus máximas autoridades por maltratos ocurridos en las propias instalaciones de la institución. La mujer exigía el estatuto ante una anomalía que ella misma denunciaba durante un partido que disputó el equipo que milita en la Primera División C. El pedido desencadenó la ira del directivo que intentó golpearla, obligando a la socia a alejarse de la entidad mientras los insultos no cesaban.

"Desde que me hice socia que siempre quise colaborar en el club y por eso pedía el estatuto pero me daban muchas vueltas", señaló Jorgelina, la víctima del maltrato. Su exigencia se reiteró tras el partido con Laferrere, el cual se suspendió por un corte de luz y, como El Porvenir posteriormente se negó a jugarlo, le valió una multa de 250 entradas a un costo de 400.000 pesos. Al respecto, la asociada remarcó que "la decisión la tomó el presidente (Enrique Merelas) en forma unilateral, sin estar en la cancha. Somos doscientos socios y este castigo nos manda a la quiebra, por eso pedí el estatuto, por incumplimiento del artículo 5 que responsabiliza a los directivos por cualquier daño a la institución".

Por lo tanto, tras asentar un informe en AFA, la mujer acudió a las instalaciones del club de Gerli y fue recibida con improperios por difundir su denuncia en las redes sociales. En consecuencia, Jorgelina respondió al "sos una mal educada" expresando "y ustedes delincuentes". El cruce de palabras motivó al presidente Merelas a agredir físicamente a la asociada, lanzando un golpe de puño. En este sentido, la mujer confesó que "no me esperaba que estuviera Merelas, y mucho menos me iba a imaginar que me tirara una trompada a la cara". Ante semejante situación, la damnificada abandonó la institución mientras el directivo la insultaba en forma incesante, según detalló.

El hecho tuvo lugar el lunes pasado y, a 48 horas de sucedido, la socia continúa atemorizada pero promete avanzar con su denuncia en la vía judicial y en AFA.