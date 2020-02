Aunque "le puso onda" e incluso presentó en sus populares redes sociales a quien será su reemplazante, Silvina García, lo cierto es que Sol Pérez se fue anoche de "20 millones" con varios sinsabores encima.

La rubia había decidido hace varias semanas dejar a fin de este mes la obra encabezada por Carmen Barbieri en Mar del Plata, donde también trabajan Sebastián Almada, Marcelo De Bellis, Alberto Martin y Mónica Farro. Justamente la uruguaya habría sido un factor de desarmonía para la ex chica del clima, ya que con ella tuvo un verano de peleas fuertes, incluso casi físicas y al nivel de poner contra las cuerdas al productor Guillermo Marín. Tal fue aquella bronca que Marín amenazó con reemplazar a alguna de ellas, ya que la convivencia se había vuelto imposible y el hecho afectaba a todo el elenco.

Si bien luego se calmaron las aguas, Pérez ya había tomado su decisión. Para colmo, en estos días atravesó su primera crisis con Guido Mazzoni, el personal trainer con quien comenzó a noviar hace pocos meses. "Hubo cosas que no me gustaron, a la hora de trabajar me molestaron ciertos temas", admitió Sol en diálogo con "Involucrados". La distancia entre ella y sus compañeros se evidenció cuando su única despedida oficial fue un asado con la producción, pero no con los actores.