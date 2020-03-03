"STRANGER THINGS 4" PUSO PRIMERA

Con Hopper (David Harbour) incluido, el elenco de "Stranger things" se reunió este fin de semana en Atlanta para la primera lectura de guion de la cuarta temporada de la serie más exitosa de Netflix. En sus cuentas oficiales de redes sociales se ha confirmado el comienzo de la producción de la nueva entrega, y en las próximas horas empezará el rodaje.

El videoclip con el reencuentro fue grabado por varios de los actores como Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Sadie Sink, quienes captaron abrazos, charlas y risas entre los protagonistas, como también la emoción que tiene cada uno al leer el libreto, aunque por supuesto no se escucha ninguna de las líneas. Aún no hay una fecha de estreno para "Stranger Things 4", sin embargo con este nuevo material revelado se puede especular que para el próximo año estaría lista la que promete ser una de las más arriesgadas de todas las temporadas.