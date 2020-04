"Estoy desesperada", reflejó Carolina, mamá de una pequeña, a quien no ve desde hace más de cuatro meses, por impedimento de su ex pareja. La mujer lo acusa de apropiarse de la niña mediante una falsa denuncia, tras sufrir una severa lesión producto de una agresión, según dejó en claro ella. La madre implora a la Justicia la restitución de la menor, o al menos tener contacto, dado que ni siquiera puede hacerlo por vía telefónica.

"Mi ex pareja me golpeó, como tantas otras veces, pero con una gravedad tal que me provocó una fractura de tobillo", detalló Carolina. En consecuencia, la joven llevó adelante su tratamiento en su Formosa natal, argumentando que "tenía a mi familia allá y a médicos de confianza para llevar adelante la rehabilitación". Una circunstancia que tuvo lugar hace cuatro años, y por la cual fue denunciada por abandono de persona a su hija, de 10 años. La acusación fue realizada por el papá de la menor, mediante la cual las autoridades judiciales de Formosa determinaron quitársela a Carolina, el pasado 25 de noviembre. En este sentido, la mujer consideró que la imputación "es falsa, porque jamás dejé abandonada a la nena. Viajé por un tema de salud y en esos días quedó al cuidado de su abuela materna". Por lo tanto, la madre remarcó que "me siento estafada. Me la arrancaron de las manos sin comprobar nada de la acusación".

A partir de entonces, con sus propios recursos, que le son muy escasos, la joven intenta revertir la determinación judicial o al menos reestablecer algún tipo de comunicación con su hija. En referencia a ello, la mamá de la niña, de 10 años, reveló: "No puedo hablar con ella. Llamo al teléfono de mi ex pareja y me corta, en el Watsapp me bloqueó. No sé nada de ella, si está bien y en qué condiciones vive". No obstante, los representantes de la fiscalía interviniente le aseguraron que "al menos seis meses permanecerá con su padre, y lo peor de todo es que no tengo plata para pagarme un abogado, porque sólo me alcanza para comprarme comida". Por esta razón, la mujer ruega reencontrase con su ser querida de la forma que sea, mientras intenta demostrar que las acusaciones en su contra son inverosímiles, como

ella misma afirma.