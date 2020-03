En vísperas de su regreso a la televisión en la conducción de un ciclo con tintes políticos por la pantalla de C5N y luego de su incorporación a la mesa de "Polémica en el bar", Luciana Salazar recorrió su niñez y adolescencia azotadas por el bullying escolar en una nota que brindo a Gente. Cuando le preguntaron si se replanteó por qué es víctima de críticas, señaló: "Me lo cuestiono todos los días: 'Si no me meto con nadie, ¿cuál será el motivo o la actitud que tanto molesta?’. En realidad es lo mismo que me pregunté siempre, porque esto no es novedad: lo padecí mucho en mi infancia. Y jamás encontré respuesta. Desde los tiempos en que íbamos al club y mamá me contaba que las demás murmuraban al verme pasar. Creo que les molestaba mi desfachatez. Mi seguridad. Y mi poder cero planeado e inexplicable, hasta hoy en día, de entrar en un lugar y acaparar la atención de todos. De repente llegaba a una fiesta y siempre lograba que el chico que me gustaba se diera vuelta para mirarme".

Y agregó: "En un punto, al final lo padecía y a eso, se sumaba el hecho de que fuese la chica de las publicidades, "la sobrina y la prima de...". Sufrí mucho la maldad y el destrato social sistemático desde los once años. Mis compañeras me hacían a un lado. Me insultaban por lo bajo. Jamás me invitaban a los cumpleaños. Y de más grande, cuando lograba que me participaran de los bailes que se organizaban entre varios colegios, al llegar a casa me encontraba cuatro o cinco chicles pegados en el pelo. Sufrí mucho.

-¿Tuviste amigas?

-Siempre tuve una amiga,la inseparable, de esas leales, que me defendía a morir. Así fue en cada una de las etapas de mi vida. Soy de tener más amigos varones. Tal vez porque con ellos no se genera eso de la competencia que tanto me hizo sufrir. Por H o por B, no me es posible tener amistades femeninas y tampoco me surge tenerlas en este ambiente. Todavía soy tímida. Quizás no vaya a encararte para saludar, pero soy un amor.

-¿Y con quién llorabas en esos años de niñez y adolescencia?

-Lloraba en soledad. Y superé toda esa etapa también en soledad. Nunca fui de buscar ayuda, ni siquiera en un terapeuta ¡Jamás hice terapia! Tengo una fuerza interior de la que me enorgullezco.