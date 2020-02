En la reunión de hoy en Palermo la prueba más destacada es el Clásico Miguel y Tomás Juárez Celman, sobre 1.600 metros de césped, en el quinto turno. La candidata más atractiva es Suggestive Honor, una hija de Suggestive Boy que será corrida por Eduardo Ortega Pavón. Tiene una marca de 3 victorias sobre 3 salidas. Su última fue el 25/01 y esa tarde le ganó por un cuerpo a A Media Luz en 1m33s73c para los 1.600 metros. Es muy temperamental y ganó sus tres carreras dejando una excelente imagen. Como enemiga está Puré Doris, una hija de Puré Prize, que viene de ganar las últimas 2. La criada por La Biznag está también en un muy buen momento, ya que en su reciente presentación en San Isidro venció a Islandina en 1m32s97/100 para la milla. La tercera yegua de la carrera es Touch The Sky, una hija de Not For Sale, que es entrenada por el cuidador Miguel Cafere. Su jockey es José Da Silva y tiene un récord de 4 victorias sobre 14 presentaciones.