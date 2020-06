Hace algunos días Wanda Nara sorprendió al contar que la habrían tentado para hacer una serie biográfica sobre su vida. La idea, como señalamos la semana pasada, es contar una historia de forma ficcional, reflejar todo lo que atravesó desde esos inicios como modelo y botinera, hasta sus dos matrimonios, y los conflictos amorosos pueden ser condimentos muy fuertes para un drama. "Este año hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato", le contó a Revista Gente hace algunos días. También adelantó que "creen que saben todo de mí, pero hay aspectos muy picantes por revelar". Pero cuando le consultaron a quién tienen en mente para ponerse en su piel expresó que "no sé quién podría interpretarme, aún no lo imagino". Sin embargo, ayer en "Nosotros a la mañana" deslizaron un nombre que sería parte de las conversaciones para la producción. Tomás Dente contó quien podría personificar a la actual esposa de Mauro Icardi: "No lo sabe ni siquiera la actriz. Pero uno de los nombres que más han resonado en las oficinas de la producción para interpretar a Wanda sería Sabrina Garciarena".