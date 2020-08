La dirigente de la organización social Túpac Amaru, Milagro Sala, aseguró que si el gobierno nacional no avanza con la reforma de la Justicia, "no va a pasar nada" con los "presos políticos". "Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y el desastre que armó el partido radical en Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad", aseguró en El Destape Radio. Insistió en la necesidad de hacer un cambio, especialmente en la Justicia jujeña, porque "está pintada de los colores de la Unión Cívica Radical", partido del actual gobernador, Gerardo Morales.

Milagro Sala fue condenada en enero a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa "Pibes Villeros".