F amiliares de víctimas de femicidios en Jujuy marcharon ayer en distintas ciudades para reclamar justicia y pedirle al Estado que instrumente acciones para combatir la violencia de género, que recrudeció en los últimos meses. La convocatoria la realizó un grupo de padres de mujeres asesinadas, luego de que la provincia registrara cinco crímenes por razones de género en 35 días.

La jornada comenzó en Abra Pampa, continuó en Humahuaca y concluyó en Tilcara. Se trata de una iniciativa de "Los padres del dolor", familiares de víctimas de femicidios que se conocieron durante las marchas realizadas en el último mes en la provincia. Así lo contó Mónica Cunchila, la mamá de Iara Rueda, la adolescente de 16 años asesinada a fines de septiembre en Palpalá.

"Esta marcha es para pedir justicia y que vayan presos los culpables", expresó Cunchila. "Vamos a empezar a recorrer toda la provincia junto a ‘Los padres del dolor’", afirmó. En ese grupo también están las mamás de las víctimas de femicidio Katherine Vilte, Gabriela Cruz, Alejandra Nahir Álvarez y Cesia Nicole Reinaga, entre muchas otras.

Se conocieron en marchas, cuando les tocó encabezar columnas de manifestantes que reclamaban justicia por sus hijas. Así se encontraron y decidieron que tenían que agruparse. "En esta provincia hay muchos femicidios y abusos. La gente no se anima a hablar, pero nos cuentan a nosotras", aseguró la mamá de Iara.

"Sé que no somos abogadas, pero los papás nos estamos uniendo para pedir que las cosas se empiecen a hacer bien. Que trabajen los que tienen que hacerlo, que para eso están: para cuidar a la gente", agregó.

Aún con el dolor de la pérdida, afirmó que, tras el femicidio de su hija, "se abrieron puertas para muchas personas": "Mi hija se fue, pero cambiaron algunas cosas". "Iara me dejó esta tarea: que no me calle. Ella me da fuerzas para juntarme y salir con las mamás. Las autoridades tienen que reaccionar ante esto, porque un pueblo se levantó y dijo: ‘Basta, no queremos más femicidios’", aseveró.

El femicidio de Iara Rueda conmocionó a la provincia porque sus papás denuncian que la policía no la buscó. La autopsia estableció que su muerte fue producto de "anoxia anóxica por estrangulación a lazo" y que había sido asesinada el 24 de septiembre. Al momento, hay dos detenidos: Raúl Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, imputados por "homicidio doblemente gravado por alevosía y femicidio".