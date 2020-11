Popularmente se hablaría de una desgracia con suerte. Claro, una suerte ficticia, que sólo podría relacionarse con el plano deportivo. La suspensión del partido de ayer con Inter por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, debido a la decisión de la Conmebol tras conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona, le permitirá a Miguel Russo terminar de recuperar a Eduardo Salvio. El volante de Boca viajó a Brasil, pero llegaba muy al filo con la rehabilitación de su desgarro. Ahora, con unos días más, el ex Lanús podrá terminar de dejar atrás su lesión. De la presencia o no del Toto dependía no sólo la formación titular, sino también el planteo, pues el técnico había estado probando variantes alternativas al 4-2-3-1 habitual. Para el 2 de diciembre, con Salvio ya diez puntos, las dudas serán menos.