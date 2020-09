Del Museo Histórico Fotográfico en Quilmes fueron robadas cámaras antiguas y otros objetos de valor. Como sospechoso del hecho buscan a un cuidador del lugar. El robo ocurrió en el museo ubicado en la calle 25 de Mayo 218, entre Lavalle y Brown, de la mencionada localidad del partido homónimo del sur del conurbano. La policía llegó tras el llamado la directora del establecimiento.

Según la declaración de la mujer ante los agentes, antes de abrir la puerta principal del museo observó que las vitrinas estaban vacías. Indicó que allí había varias cámaras fotográficas en exhibición, de gran valor histórico, además de cámaras de galería, computadoras y otros elementos.

Los pesquisas advirtieron que ninguna de las cerraduras estaba violentada, salvo la de la puerta del fondo, que da a un patio interno que posee el lugar. Aseguró que el museo cuenta con un cuidador que trabaja entre las 14 y 17, quien no estaba cuando ella llegó. El hombre arribó al museo y a los pocos minutos se lo vio salir corriendo del lugar con un carrito, diciendo que estaba "realizando una changa" y que en el carro no llevaba "nada". Al arribar la policía al lugar, el hombre ya no estaba presente. Por todo esto, el cuidador está siendo buscado por la policía.

El Museo Histórico Fotográfico está ubicado justo frente a la cámara que registró el ingreso del sospechoso Darío Dening al departamento de su amigo Salvador Altamura, el abogado desaparecido en Quilmes desde hace más de dos meses.

La causa está en manos de la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, que caratuló el expediente como "robo".