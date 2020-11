L a nena de 12 años que sufre cáncer de huesos y tuvo un incidente en un control caminero en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, sufrió una descompensación y fiebre, por lo que tuvo que ser internada en un centro médico de la capital santiagueña. Se espera que hoy, por pedido de la familia, sea trasladada a Buenos Aires.

Según comentó el intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, Abigail Jiménez fue trasladada cerca de las 2 de la madrugada de ayer al Centro Integral de Salud Termas y luego la derivaron de manera urgente al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) por complicaciones en su estado de salud. Además, comentó que ayer se encontraba "estable" y se le realizó un hisopado para descartar que la niña pudiese estar contagiada de coronavirus.

Por su parte, la directora ejecutiva del Cepsi, Liliana Romero, y la directora médica, María Eugenia Gauna, explicaron que a Abigail le estaban "suministrando antibióticos, estabilizándola y esperando los resultados (del hisopado) para trasladarla". También detallaron que por pedido de la familia la intención es que hoy sea derivada al Hospital Austral de Buenos Aires.

Rezar por su salud

Ante las complicaciones que sufrió Abigail, sus familiares y amigos compartieron en las redes sociales pedidos de cadenas de oración. "Les quiero pedir que oren por mi hija que ahora se puso mal, ¡les pido por favor!", escribió Carmen, mamá de la chiquita.

Abigail fue noticia la semana pasada por la viralización de un video en el que se ve a su padre, Diego Jiménez, llevándola en brazos, luego de que la policía le impidiera ingresar a Santiago del Estero, de donde son oriundos, porque no tenían la documentación que acreditara el motivo del viaje a Tucumán.

El viernes, el intendente Mukdise afirmó que iban a investigar las circunstancias por las que se les impidió el ingreso a la provincia a Jiménez y a su hija, y aseguró que eso "no pasó antes y no volverá a pasar". Por su parte, el gobernador Gerardo Zamora pidió disculpas y se puso a disposición de la familia de Abigail. "Más allá de la investigación interna sobre lo que haya ocurrido y una lamentable sucesión de hechos y errores, y sobre los cuales quiero aclarar que no tienen nada que ver los padres y mucho menos la niña, es el Estado el que ha fallado y por el cual me responsabilizo en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes", expresó.