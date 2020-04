L a pandemia hizo que un argentino se quedara en la ciudad yanqui de Los Ángeles. No pudo tomar el vuelo que tenía programado para retornar a Mar del Plata, ni los de repatriación. El destino fue cruel con él: terminó asesinado tras una pelea de la que no participó. Su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo.

Leandro "Leo" David Maza tenía 29 años y había viajado a Estados Unidos con su padre, Héctor, y su pareja, Dana González. La travesía fue a través de varios distritos de California y también llegaron a Las Vegas, en Nevada, donde con la enorme fuente de un hotel de fondo, le propuso matrimonio a su novia. "Un momento más que especial, un momento inolvidable, pedirte que seas mi compañera para toda la vida. Arrodillarme frente a ti, pidiéndote tu amor eterno. Te elegiría una y mil veces más, mi vida. Gracias por ser tan incondicional conmigo y por todo el amor que me das. Un ‘te amo’ queda chico a lo que siento en este momento", escribió Maza en su cuenta de Facebook, tras ese momento tan especial.

Mecánico de oficio, durante el viaje también aprovechó la ocasión para ir hasta la casa que en la ficción le perteneció a Dominic Toretto, el personaje de Vin Diesel en "Rápido y furioso".

Sin embargo, mientras disfrutaba de los días en Los Ángeles fue sorprendido por la pandemia y por las restricciones, por lo que sus pasajes para regresar el 23 de marzo último ya no le servían y la única posibilidad de retornar a la Argentina era abordar uno de los vuelos de repatriación. Pero no lo lograron.

Pelea mortal

Eliana, la hermana de la víctima, detalló que lo que había sido un viaje de ensueños se convirtió en una pesadilla cuando fueron a la casa de una familia amiga, en Long Beach, California. Allí se produjo una pelea entre el novio de la hija de los dueños de la vivienda y uno de los hijos. La situación se tornó cada vez más violenta y terminó con el brutal crimen de Meza.

"Cuando ambos se retiraron del lugar, Leo salió a la puerta de la casa y ahí fue apuñalado a traición, él no tenía sus lentes puestos y ve muy poco, lo madrugaron", detalló el padre del hombre, quien agregó: "De pasada, para que nadie lo agarre, el novio de esta chica lo atacó, pensando que lo quería atrapar. Después del cuchillazo, mi hijo se cayó al piso y entonces lo quiso atacar de nuevo pero lo pudieron sacar golpeándolo con un bate de béisbol".

Aunque trataron de reanimarlo, nada pudieron hacer para evitar su muerte. Además, se comunicaron con el teléfono de emergencias 911 para denunciar lo sucedido y poco después el criminal, Edson Eduardo Rufino, un estadounidense de 19 años, fue detenido.

Sin embargo, a la pesadilla le faltaba un nuevo capítulo: la repatriación. Ante los gastos que eso implica, la familia solicitó ayuda. "Hay muchos gastos que hay que afrontar ahora para repatriar el cuerpo. De la embajada argentina en Estados Unidos no atienden, no tiene ninguna respuesta y necesitamos que alguien los ayude", explicó la hermana de la víctima, y añadió: "No se puede quedar mi padre un mes allá con el cuerpo en una morgue, entendemos la pandemia, pero no puede ser esto".

Sin respuestas

La situación que vive Maza en Estados Unidos es desesperante y ya no sabe a quién acudir para que el cuerpo de su hijo vuelva a su querida Mar del Plata.

Por eso, la única alternativa fue escribir una carta en las redes sociales, a la espera de una ayuda que aún no llega: "Es terrible esta situación lejos de casa y sin ayuda del consulado argentino de Los Ángeles, ya hablé con el cónsul prometiendo una rápida solución, pero por ahora no se puede hacer nada. Recibir una ayuda económica y alojamiento no está al alcance de ellos. Esa fue la contestación del secretario y del cónsul. Estoy muy decepcionado, ayuda por favor, que llegue esto a las autoridades nacionales, tanto intendente, gobernador, ministro de Salud y Presidente, que alguien nos ayude urgente por favor".