E l anuncio de que más de la mitad de los alemanes se contagiará de coronavirus, realizado por la canciller Angela Merkel, sorprendió a todos y ayer, cuando brindó más detalles, más de uno se quedó con la boca abierta. "Entre el 60 y el 70% de los alemanes se infectarán con el coronavirus", reiteró.

"Enfrentamos un desafío que nunca antes habíamos tenido. Realmente depende de nosotros", expresó la funcionaria, quien aseguró que el objetivo debe ser "ralentizar la propagación" del virus y "ganar tiempo", para que ningún sistema sanitario de la Unión Europea resulte "dramáticamente" saturado. "Haremos lo necesario para superar esta situación", continuó.

El panorama planteado por Merkel no es nada prometedor para Alemania, más aún, cuando la canciller evaluó: "No conocemos este virus lo suficiente y no hay terapia ni vacuna. Es por eso que los estándares de nuestras acciones se basan en lo que los expertos nos dicen". En ese sentido, aseguró que, de acuerdo con los especialistas, "entre el 60 y el 70% de las personas se infectarán con el virus".

"Nuestra solidaridad, nuestro sentido común y nuestros corazones están siendo puestos a prueba y esperemos que superemos esta prueba", manifestó.

De acuerdo con los últimos datos, al menos 1.457 personas fueron contagiadas con Covid-19 en Alemania, de las cuales tres perdieron la vida.

Luego de los alarmantes datos brindados por la canciller, el ministro de Salud, Jens Spahn, intentó llevar un poco de calma, al afirmar que del total de los contagiados "el 80% superaría esta epidemia casi sin síntomas".

Recomendación

Por último, Merkel pidió a la población que sustituya el tradicional apretón de manos por el contacto visual directo acompañado por una sonrisa prolongada como forma de saludo, para minimizar así el riesgo de contagio. "Mirar y sonreír durante un segundo más y no colocar tu mano en la persona cercana es también una buena opción", concluyó.