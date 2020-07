El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri, informó ayer, a través de su cuenta en Twitter, que dio positivo en coronavirus. "Por presentar síntomas leves me realicé el hisopado y el resultado fue positivo para Covid-19. Me encuentro bien y comienzo a cumplir con el aislamiento y con las indicaciones de los médicos", indicó el diputado de Vamos Juntos en su publicación. Forchieri estuvo al frente de la última sesión de la Legislatura porteña, que se extendió por más de ocho horas y se llevó adelante en un salón del edificio parlamentario -alternativo al recinto- que dispone de mayores dimensiones para garantizar el distanciamiento físico. No obstante, la participación de los legisladores de la sesión fue mixta. Algunos estuvieron en el salón, mientras que otro grupo lo hizo de manera remota, desde sus domicilios o desde los despachos.