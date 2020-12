Se conocieron los chats que, en un grupo de WhatsApp, intercambiaron sus hijas Dalma y Gianinna, su hijo Diego Jr., la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. El grupo se armó durante la internación en la Clínica Olivos. "Me acaba de contactar una persona que es la encargada de la internaciones domiciliarias que papá vomitó (comió camarones con ajo y brócoli) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo. Me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que era una decisión familiar! Por eso escribo. Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Que para eso estaría un médico clínico o por lo menos su médico que responde por él", escribe Dalma. "Leopoldo (Luque) es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera", le dice Dalma a Diego Jr., que había preguntado por Leopoldo Luque. "Con el médico que consigamos ellos se quedarían tranquilos. Para no ponerle tantos médicos a papá", opina Gianinna y les consulta si tienen algún nombre para recomendar y ella propone una "colega amiga" que además es toxicóloga. "Fue una vez sola antes de la internación. ¿Quieren proponer alguno ustedes? ¿Cómo quieren hacer?". Díaz aporta: "Estoy hablando con Maxi (el cuñado de Morla). Me dijo que están viendo videos de Diego y que está muy bien. Que Diego reclama más privacidad solamente".