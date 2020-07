Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) define si continúa la apertura que comenzó el lunes 20 o si empieza a aplicar lo que se denominada "stop and go" -retornar a una cuarentena estricta para volver a salir quince días más tarde-, en el resto del país las alarmas están encendidas por el aumento de casos registrado en las últimas semanas, con brotes que preocupan y obligan a hacer cierres de ciudades enteras. Toda una señal sobre cómo la lucha contra el Covid-19 no se "gana".

Distritos como Rosario, Córdoba capital y la ciudad de Mendoza tuvieron la semana pasada el instalado debate respecto de cómo controlar los contagios y evitar que los nuevos casos se trasladen hacia el resto de las provincias. En todos los casos, las autoridades apuntaron al incumplimiento de la distancia social en las reuniones sociales (con familiares y amigos) como causa del regreso de la circulación del virus.

"Sólo cuatro provincias no confirmaron casos ayer (por el sábado) y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es sólo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio hasta el 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%", señaló la secretaria de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al presentar el reporte que todas las mañanas publica la cartera sanitaria.

En las cifras de ayer, en tanto, se repitió ese dato. Solamente Salta, Catamarca, San Luis y Formosa no informaron casos, mientras algunos distritos como Córdoba marcaron un nuevo salto, con 88 confirmados.