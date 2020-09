Tras permanecer prófugo durante un mes, el kickboxer y ex barra de Cambaceres conocido como Leyo se entregó ante la policía. El hombre era buscado luego de resistir un arresto en el barrio 5 de Mayo de Ensenada, tras violar una restricción perimetral impuesta por su ex pareja. Según 0221.com.ar, el arresto se dio tras una investigación de la DDI, cuyos efectivos estuvieron "asediando" al implicado en las localidades de Ensenada y Berisso, hasta que, "al no tener otro lugar para ocultarse, se pactó una entrega controlada", indicaron. Todo se había iniciado el pasado 4 de agosto, cuando el personal del Comando de Patrullas fue a arrestarlo a la plaza del barrio, donde también se encontraba su ex. Mientras los agentes se entrevistaban con la víctima, el implicado se acercó insultando y profiriendo amenazas de muerte tanto a ella como a las autoridades, por lo que intentaron reducirlo. Leyo se enfrentó con uno de los oficiales, le dio dos puñetazos intentando sacarle la escopeta y terminó robándole un reloj Casio. Como vecinos empezaron a arrojarles piedras, los agentes debieron replegarse sin poder efectuar la detención.