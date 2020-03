E l comienzo de la Copa de la Superliga fue ideal para San Lorenzo. Es que en el juego correspondiente a la Zona A, venció a Patronato 3-1 después de arrancar perdiendo. Con la victoria, el Ciclón ganó su tercer juego al hilo bajo el interinato de Tocalli, Romagnoli y el Beto Acosta (Mariano Soso se hará cargo del plantel desde el lunes), y complicó más al Patrón, que sigue en zona de descenso y no pudo aprovechar la localía. El que se lució en este partido fue Óscar Romero, autor de una asistencia y dos de los tres goles (uno desde mitad de cancha).

Desde los primeros minutos, el trámite no comenzó fácil para el equipo de Boedo. Patronato, con más amor propio que fútbol, empezó a arrimarse de manera peligrosa al arco visitante, hasta que pudo lastimarlo. A los 24 minutos, un tremendo derechazo ejecutado por el ex Boca Julián Chicco se clavó en el ángulo superior derecho de Torrico, que a pesar de volar como un Cóndor no pudo evitar el 1-0. Lejos de bajar los brazos, el Patrón siguió pisando el acelerador y contó con una buena oportunidad para ampliar el marcador a los 28, por medio de un cabezazo de Oliver Benítez que se fue cerca del travesaño. De todos modos, pocos minutos después aparecieron las falencias de un equipo urgido. A los 34, una falla en la salida de Nelson Ibáñez dejó cara a cara con el gol a Adan Bareiro que no dudó para poner el 1-1. De todos modos, en el primer tiempo, terminó mejor parado el dueño de casa, ya que antes del descanso, Cristian Tarragona obligó a una nueva volada de Torrico para mandar la pelota al corner.

En el complemento, el que empezó con todo fue San Lorenzo y sobre el final tuvo su premio. Es que a los 50 segundos una gran jugada individual de Ángel Romero tuvo una mejor respuesta de Ibáñez en el mano a mano para evitar el 2-1. A partir de ahí, las intenciones del Ciclón fueron mayores a las de su rival, y a partir de las conexiones de mitad de cancha hacia adelante de los hermanos Romero, la visita empezó a crecer y terminó festejando a los 38. Tras una gran jugada por la izquierda del ingresado Gaich, envió un centro atrás y Óscar Romero no perdonó en la definición para sentenciar el 2-1, a los 38. A poco del final, el paraguayo se despachó con un tremendo golazo desde mitad de cancha, para festejar y seguir en racha positiva.