Manel De Aguas es fotógrafo y productor musical. Nació en Barcelona, tiene dos hermanos -una es su melliza- y desde hace tres años se autopercibe como transespecie. ¿Qué es eso? "No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce", explica. Pero lejos de quedarse en la teoría, dio un paso arriesgado en pos de su identidad y se implantó dos aletas de silicona de 500 gramos -que él mismo diseñó- a cada lado de su cabeza. Este órgano, como él lo llama, está conectado a un microchip que le permite percibir, entre la piel y el hueso, vibraciones de sonido, la humedad, la presión y la temperatura.