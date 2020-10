El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó ayer que recibió un sistema de salud "devastado"y agradeció la tarea de los trabajadores del sistema sanitario para "evitar el colapso" durante la pandemia, al anunciar la incorporación a la planta de los hospitales bonaerenses de más de 1.100 profesionales que culminaron la residencia.

"Hoy es un día importante y especial y en principio quiero agradecer a los trabajadores de la salud por el esfuerzo inmenso que hicieron en estos meses de pandemia", sostuvo el gobernador durante un acto que encabezó en el Hospital El Dique en Ensenada, junto al ministro de Salud provincial, Daniel Gollán.

Frente a un grupo de residentes que se incorporan a la planta permanente de los hospitales, el gobernador recordó que su gestión recibió "un sistema de salud devastado". Precisó que esa situación "no obedece exclusivamente a los últimos cuatro años del gobierno neoliberal, porque es un tema más antiguo y estructural", aunque reconoció que el gobierno provincial anterior "no mejoró absolutamente nada, lo cual no es poco".

Asimismo, Kicillof sostuvo que "la diferencia entre que haya insumos o no, que la aparatología funcione o que el sueldo pésimo de los profesionales de la salud se empiece a recomponer, no es ideología, sino algo tan importante como el acceso a la salud de millones de bonaerenses".