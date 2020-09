Ayer se recibieron las anotaciones anticipadas para los seis cotejos de Grupo I que conforman las Carreras de las Estrellas, a disputarse el viernes 11 de septiembre. La prueba principal es el Gran Premio Estrellas Classic (G.I-2.000m). Convocó a 22 fondistas, que son estos: American Dad, Asiatic Till, Blessed Mix, Clet Van, Emotion Orpen, Encimado, Guest Seattle, Il Gelato, In Your Honor, Islandio, Joy Canela, King Slew, Maroon Five, Milione, New Indy, Pinball Wizard, Por Caballito, Puerto Real, Seulement Catcher, Special Dubai, Transonico, Ya Te Muestro. También se recibieron las inscripciones para las próximas reuniones. Para la jornada del viernes 4 se registraron 273 anotados. En lo que respecta al lunes 7 hubo nada menos que 333 inscriptos.