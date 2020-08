La enfermera Rocío López se mudó a una motorhome para proteger a su familia, cuando empezaron a llegar los primeros contagiados de coronavirus al hospital donde trabaja, en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, y tras relatar lo duro que es ver a sus dos hijos por videollamadas desde entonces, pidió a la población que mantenga las medidas de cuidado, ya que "hay que cuidarse para cuidar al otro".

"Al empezar la pandemia, le conté a mi hija de 8 años lo que era el coronavirus, que yo iba a atender esos pacientes y que habría días que no iba a tener ganas de jugar o no iba a poder hacer la comida o sentarme a hacer la tarea, porque me iban a llamar del hospital y tendría que ir, pero cuando empezaron a llegar los primeros casos, junto con mi esposo Leo decidimos que lo mejor era aislarme", contó Rocío López, la jefa de enfermeras del Hospital Saturnino Unzué de la ciudad de 25 de Mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires.