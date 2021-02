S e negaron a declarar ante el fiscal de la causa y seguirán detenidos los tres acusados del crimen de Sergio Andrés Lust, asesinado a balazos delante de su esposa y sus tres pequeñas hijas cuando regresaban de vacaciones en su auto y delincuentes armados los asaltaron en un semáforo de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Se trata de Sergio Hernán Moreno (30), Claudio González (34) y Sergio Alberto Leiva (32), alias Monito, a quienes el fiscal Lorenzo Latorre les imputó el delito de "homicidio agravado criminis causa". Leiva fue sindicado como el presunto autor de los disparos que ocasionaron la muerte de Lust (46) y en cuyo poder habían secuestrado un revólver calibre 32. Los investigadores determinaron que los delincuentes frecuentaban una gomería de la zona, a unas cuatro cuadras de donde terminó chocando el vehículo de la víctima. A través de las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque identificaron a uno de ellos, que sería González y resultó el primer detenido de la causa. La policía detuvo al Monito en su casa y a Moreno en la suya, todo a pocas cuadras del lugar del hecho. Lust conducía su Volkswagen Bora con su familia se dirigía a su casa tras regresar de unas vacaciones en San Bernardo, y en el cruce de avenida San Martín y Santa Ana, de San Francisco Solano, el hombre frenó ante un semáforo en rojo. Al menos cuatro delincuentes que iban a pie abordaron a la familia y le exigieron dinero, pero Lust los esquivó a poca velocidad. "Querían el auto" , dijo Anahí Jara (35), esposa del víctima, para cargar a uno de asaltantes, que presuntamente "estaba lastimado", pero no tenían lugar porque estaban sentadas "las dos bebés atrás". "Mi marido les dijo que no, que a las nenas no las iba dejar", recordó la mujer y luego contó que su esposo insistió: "Te doy el auto y lo llevás vos, dejame sacar a la nena". Uno de los asaltantes que estaba del lado de la ventanilla del conductor efectuó varios disparos, uno de los cuales le ingresó al hombre por el costado del cuerpo. Quedó muerto con el pie en el acelerador y el vehículo tomó gran velocidad hasta que a unas siete cuadras, en San Martín y Tierra del Fuego, chocó contra un poste y un Volkswagen Crossfox blanco.