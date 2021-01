E l panorama bonaerense respecto del coronavirus se complicó con fuerza en las últimas dos semanas. De ahí que ayer el gobernador Axel Kicillof convocó para hoy a los especialistas que lo asesoran para debatir una serie de medidas, luego del encuentro que el mandatario provincial mantendrá con un grupo de intendentes.

Los funcionarios repasarán las cifras del fuerte aumento de casos y analizarán el impacto que podrían tener distintas medidas. El costado político ya lo había aportado el jefe de gabinete Carlos Bianco: "Hay que tener cuidado porque la situación económica no está para tirar manteca al techo".

Las imágenes que llegan desde la costa atlántica se suman a la preocupación que expresa a diario el Presidente y muchos intendentes respecto de las dificultades para controlar e impedir los encuentros masivos. De ahí que el encuentro de hoy se realizará en San Bernardo, con los jefes comunales presentes. Esta vez en la pantalla de la videoconferencia estarán los del conurbano.

Ayer, tanto el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, como su número dos, Nicolás Kreplak, advirtieron que el Ejecutivo deberá tomar "medidas fuertes" para contener la nueva expansión del virus. "No nos gusta tomar medidas antipáticas, pero hay que tomar medidas fuertes y efectivas", alertó el viceministro en Radio Mitre. "Estamos viendo que hay un aumento muy significativo de casos en las últimas tres semanas, y que es superior a lo que se mejoró en los últimos tres meses", agregó.

"Suponemos que puede haber repercusiones serias y pueden seguir subiendo los casos. Todo eso nos hace pensar que hay que sentarse a charlar con los intendentes y con el Estado nacional para plantear medidas nuevas porque las cifras están mucho más allá de lo esperable", destacó

Cierre nocturno

La medida que mayor fuerza tomó en las últimas horas es la posibilidad de establecer un horario para dejar sin permiso a todas las actividades nocturnas. Ayer, el propio Kreplak pareció cancelar esa idea. "La clandestinidad es más fácilmente que suceda en un contexto de actividad nocturna. Si de noche no hay ruido, no hay circulación en general, entonces cualquier actividad que se realice es fácilmente identificable. Y toda persona que no pueda salir de su casa va a decir que el vecino está haciendo una fiesta que no se puede hacer", dijo. Pero después dio marcha atrás y aclaró: "Pensamos en medidas para evitar una segunda ola peligrosísima, no nos interesa prohibir nada".

No obstante, dijo que coinciden con los intendentes de la costa en que "algo hay que hacer".

La idea del cierre durante la noche había sido propuesta por Jorge Rachid, asesor del gobierno provincial, y fue bien recibida por varios intendentes y dirigentes.

Posteriormente, el jefe de asesores del ministerio, Enio García, agregó que deberían tomar "una batería de medidas" y no limitarse a una sola. García puso la lupa además en el AMBA, la zona de mayor población de la provincia. "La circulación en el transporte está en un 90% de lo que era antes de la pandemia. Si bajamos la circulación vamos a bajar los contagios, está visto", sostuvo.

Por su parte, Daniel Gollán coincidió en la preocupación y agregó algunas cifras alarmantes. "En determinados sectores se ha perdido el respeto a las medidas sanitarias. Estamos evaluando ir a restricciones siguiendo el sistema de fases", subrayó el ministro en declaraciones radiales.

"Está disparada la cantidad de llamados al 148 para consultar casos sospechosos de Covid. Empezó a crecer la cantidad de camas de terapia. Llegamos a tener 437 camas hace tres semanas en AMBA y ahora 510", manifestó respecto del crecimiento de contagios.

En esa línea, confirmó que "hay que analizar la posibilidad de restringir confinamientos por horario nocturno", mientras que planteó que si bien por ahora casi toda la provincia "está en fase cinco", se está "evaluando el cambio" hacia una cuarentena más dura.