Q uince días después de la histórica sesión en la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en un acto encabezado por Alberto Fernández. "Es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos", resumió el Presidente.

"Lo que estamos haciendo es una sociedad un poco más igualitaria", dijo Fernández en compañía de parte de su gabinete. El jefe de Estado encabezó el acto en el Museo del Bicentenario, donde promulgó la ley de la IVE y el programa de los 1.000 días.

"Medio en broma y medio en serio, un día que me tocó hablar con un colectivo de mujeres, al cierre del discurso, me pregunté qué más me podía pasar. Recibí a la Argentina con una crisis económica, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia, y en el medio de esto, se les ocurrió terminar con el patriarcado. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos", destacó el primer mandatario.

En ese sentido, resaltó: "Estamos haciendo una mejor sociedad entre todos y todas. Es un día de alegría porque cumplí mi palabra, hice campaña con esto, y hoy es ley. Cuando la palabra de la política parece depreciada, es importante cumplir con la palabra".

Por otro lado, Fernández sostuvo: "Las mujeres son las primeras víctimas de la desigualdad, y muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, no nos gusta; hoy estamos dando un paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igual".

Para Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad) "estamos haciendo historia y la lucha es el motor de la historia". La funcionaria resaltó que "la decisión del gobierno de seguir ampliando derechos", y en esa línea destacó la "transversalidad política porque se construye con todos los espacios políticos".

"Esta ley nos va a garantizar que una mujer o una persona con capacidad de gestar no muera por un aborto clandestino, pero también va a implicar una enorme transformación material, cultural y subjetiva", dijo Gómez Alcorta.

A su turno, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, subrayó que "la IVE viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública que tenemos hasta ahora, que es el aborto clandestino". Con lágrimas en los ojos, recordó que "allí dejaron su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Allí vieron afectadas su salud. Allí, en esa clandestinidad, se vieron humilladas".

"Hasta hoy -agregó- el Estado amenazó con cárceles. Ahora cambiamos este paradigma: el Estado las va a recibir en su sistema de salud".

Ibarra destacó que "esta ley no violenta la creencia de nadie. Ya no tendremos muertes en aborto clandestino. Esa reparación que hace hoy el Estado nos enorgullece. Esperamos dejarles a las nuevas generaciones un país un poquito más igualitario".

Los 1.000 días

Respecto de la promulgación de la llamada Ley de los 1.000 Días, Alberto Fernández aseguró que "si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo que significa tener un hijo, ese dilema lo terminamos con la Ley de los 1.000 Días, hoy saben que hay un Estado que les va a dar salud y garantías de ingresos para que ella y su hijo o hija puedan nacer y desarrollarse como corresponde".

"Estamos ampliando la capacidad de decidir, que no es poco. Es llamativo que en el siglo XXI tengamos que discutir estas cosas. Nadie puede sentirse en paz consigo mismo viviendo en una sociedad sin igualdad", sostuvo el Presidente.

Para Ibarra, "la Ley de 1.000 Días establece medidas para atender la salud integral de las personas gestantes durante todo el embarazo y la primera infancia hasta los 3 años. Es una ley muy valiosa que marca el valor que les damos a los proyectos de maternidad y donde tiene que estar el Estado para estar presente y cuidar la salud".