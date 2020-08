Minutos después de las 9 y de manera virtual se retomará el juicio de "Obra Pública", como se conoce al debate que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el banquillo de los acusados. Será la primera audiencia tras más de cuatro meses de inactividad por la pandemia. En el juicio se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, otro de los acusados en el caso. Entre los trece involucrados, además de Báez y CFK, están el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario José López y Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner. Las partes se conectarán vía remota, modalidad elegida por los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 tras varias consultas e idas y vueltas con el Consejo de la Magistratura.

La primera prueba para reanudar el debate se hizo a comienzos de la semana pasada y arrojó problemas técnicos, en tanto que la segunda fue exitosa y entonces se decidió la reanudación del juicio.

Cabe recordar que el debate comenzó el 21 de mayo de 2019 y en diciembre pasado cerró su etapa de indagatorias con la declaración de CFK. Fue el 2 de diciembre, ocho días antes de asumir la vicepresidencia, cuando durante más de tres horas expuso en el juicio. "Para mentir hay que saber mentir", dijo en aquel entonces.