El lunes por la noche, casi al filo de la medianoche, un fuerte terremoto sacudió a la provincia de San Juan y tuvo sus réplicas en varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba. En medio del miedo por lo acontecido, otros usuarios reportaron que en el cielo sanjuanino se podían ver luces. En muchas oportunidades, los destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica.

No obstante, en San Juan no ocurrió eso. Patricia Alvarado, sismóloga e investigadora del Conicet, dijo en relación a las luces en el cielo que "no tenía conocimiento que en zonas continentales donde se produzcan terremotos sucedan fenómenos de esas características". Desde su experiencia, señaló que lo de las luces en San Juan se debió "a la caída del tendido eléctrico o la explosión de transformadores de energía, lo que generó ese tipo de resplandores".