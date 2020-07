E l juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo, que se hará efectiva el próximo 29 de julio, día en que el magistrado cumplirá 75 años, edad considerada tope para el ejercicio de esa función, a excepción de los casos en que el Senado resuelve permitir la continuidad. De esta manera, quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12.

Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el gobierno de Carlos Menem, pero, con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, sólo quedará al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple tres décadas en el cargo. De todas maneras, Canicoba Corral -quien fuera nombrado en 1993 y fue indicado por Domingo Cavallo como integrante de la famosa "servilleta" de Carlos Corach- aclaró que "hasta que me acepten la renuncia sigo siendo juez y no puedo abandonar mi cargo". En declaraciones radiales, Canicoba Corral confirmó que "presenté la renuncia porque lo manda la Constitución, los jueces tienen que presentar su renuncia a los 75 años".

Pese a eso, Canicoba se sigue mostrando activo. El lunes les puso fecha a las indagatorias contra dos funcionarios de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el jueves y el viernes próximos, respectivamente.

Otra de las causas que tiene a cargo actualmente es la del atentado a la AMIA, hecho del que este sábado se cumplirán 26 años.

Cabe señalar que el magistrado saliente tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a la evolución de su patrimonio y su desempeño en causas judiciales. Sobre esto, Canicoba Corral señaló en declaraciones a radio El Destape que "no hay pedido un solo juicio político en mi contra". Una vez concretada su renuncia, los expedientes en ese organismo deberán cerrarse.