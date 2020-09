U n mito viviente anunció su retiro de la política. El senador y ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica reveló ayer que se alejará de la vida pública. "Me encanta y no quisiera irme, pero más me encanta la vida", explicó.

Al presentarse a un centro de votación para las elecciones departamentales y municipales del vecino país, Mujica confirmó que en poco tiempo va a dejar su banca como senador debido a su edad, ya que tiene 85 años, y a cuestiones de salud.

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan", comentó el legislador por el Frente Amplio, poco antes de emitir su voto. "Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", explicó.

Campaña y polémica

Durante la campaña, Mujica había hecho campaña a favor de uno de los tres candidatos del Frente Amplio a la intendencia de Montevideo, Álvaro Villar -quien finalmente perdió la interna-, y les dio una especial relevancia a estos comicios. "Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia, mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales", señaló.

Incluso, protagonizó un incidente con quien fuera la postulante a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado durante un acto por "bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas". "Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo, soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", aseguró.

De inmediato, Raffo aceptó las disculpas: "Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas, por supuesto".

El Pepe Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. También fue senador entre 2000 y 2005, entre 2015 y 2018 y desde febrero de este año hasta la actualidad.