N o queda ninguna duda, mucho más con la prueba que producimos la semana pasada en tribunales, que es reservada. No hay ninguna duda de que a Facundo lo desapareció la Policía de la Provincia de Buenos Aires y no hay duda tampoco de quiénes participaron del encubrimiento", afirmó ayer el querellante Leandro Aparicio, representante en la causa de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, el joven desaparecido el 30 de abril cuando dejó la ciudad de Pedro Luro para visitar a su novia en Bahía Blanca.

Mientras se esperan para hoy los resultados del ADN al cuerpo encontrado en el marco de la causa, ayer se conoció que un segundo patrullero -sin GPS ni radio- fue secuestrado en Mayor Buratovich.

Respecto de la investigación, el letrado, que ya ha mantenido varios cruces con funcionarios bonaerenses, aseguró que dos testigos que declararon en la causa dijeron haber visto al joven "tirado" en la Ruta Nacional 3 "muerto o inconsciente".

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, reiteró ayer su convicción de que "la realidad va para otro lado" y que lo sucedido "no es lo que cuentan los abogados".

"Entendemos el dolor de la madre, somos cristianos y somos seres humanos, ponemos la otra mejilla", expresó Berni, que además indicó que "cuando esto termine, los abogados van a tener que dar muchas explicaciones, ya que siguen incitando a un delito que no sucedió".

Al respecto, el abogado Aparicio consideró que lo que Berni dice es "insostenible" y "escandaloso", que "no tiene que responder con su renuncia, sino penalmente". "Hay dos personas que dicen que estaba tirado en la ruta nacional, nadie se pone a tomar sol en una ruta, eso dicen los testigos que llaman a otra persona que llama al destacamento. Facundo estaba ahí o muerto o tirado inconsciente en la ruta después de que los que lo agarraron, le pegaron y no sé si le siguieron pegando, no lo sé, pero ya tenemos el dato de que lo desapareció la policía de la provincia", concluyó el letrado.

Mientras la querella espera hoy conocer oficialmente los resultados del estudio de ADN realizado sobre el cuerpo hallado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, que permitirán saber si efectivamente se trata de Facundo, en las últimas horas de ayer se conocieron nuevos allanamientos en seccionales de Bahía Blanca.

Efectivamente, al móvil policial 20.160, incautado el martes pasado en la Unidad de Prevención de esa ciudad, se le sumó este fin de semana el patrullero 49.477 asignado a la subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich, un vehículo que será examinado por personal de la Policía Federal, canes adiestrados y el perito de parte Marcos Herrero.

Con esas pericias encaminadas, hoy se espera la confirmación oficial sobre el ADN al cuerpo. La información será aportada por el Equipo de Antropología Forense (EAAF) que hizo la autopsia a la jueza federal María Gabriela Marrón, que primero se comprometió a comunicar los resultados a la madre y sus allegados.