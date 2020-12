A mordazada, maniatada y caminando en estado de shock entre los pastizales de un descampado. Así encontró la policía a Cecilia Barroso, que tiene 22 años y es madre de dos niños. Poco antes del hallazgo, varias fotos de la joven habían sido subidas a su cuenta de Facebook y abrieron la posibilidad de que todo se tratara de un secuestro extorsivo, algo que conmocionó a la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, donde la mujer vive con su familia.

Pero con el avance de las horas las dudas se instalaron entre los investigadores, especialmente cuando comprobaron que la mujer "no presentaba signos de abuso ni de secuestro", según dijeron fuentes policiales.

Barroso había salido de su casa el lunes, poco después del mediodía, rumbo al centro de Capitán Sarmiento, la localidad situada unos 140 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Poco después de eso, la familia de la joven fue alertada sobre varias fotografías de ella en su perfil de Facebook en las que se la veía amordazada, maniatada y tendida en el suelo de un descampado. A su lado, una amenaza que decía: "En una hora en el puente de Fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. Qué te pensaste, que no te iba a encontrar, sinvergüenza. Mirá lo que me encontré yo. No sabés lo bien que la pasamos. La plata o comprá el cajón en una hora".

El texto agregaba: "Te salió brava la petisa, te acordás que hace unos años atrás me cagaste y encajaste un auto fundido".

Fue el padre de la joven quien rápidamente fue a una comisaría local para alertar el hecho. A partir de ahí los agentes comenzaron la búsqueda desesperada de Barroso, mientras su familia y allegados vivían la situación con angustia.

"Ella es Cecilia Barroso. Se ausentó de su casa hoy alrededor de las 14 y desde ahí nadie sabe nada de ella. Ceci tiene que aparecer sana y salva. Sus hijitos y familia la esperan", publicaron sus amigas en las redes sociales.

Cerca de las 20, la mujer fue hallada corriendo por una zona descampada, con las manos atadas y en estado de shock.

Barroso fue llevada al hospital local para ser atendida por los médicos porque tenía algunas lesiones, aunque leves, en su rostro y rasguños en la zona del tórax.

El caso derivó en una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de San Nicolás, que subroga el fiscal Julio Tanus, quien caratuló el expediente como "averiguación de ilícito". Fuentes judiciales dijeron, a partir de una primera evaluación, que la joven no tenía signos de haber sido víctima de un abuso.

Hasta el momento, los investigadores desconocen qué ocurrió con Barroso, porque aparecieron en la causa algunos testigos que aseguraron haberla visto, una hora después de que se fuera de su casa, a bordo de un auto en el que iba como acompañante.

Según allegados a la joven, no sería la primera vez que está involucrada en un hecho con estas características: en 2019, ante una situación similar, su padre fue a buscarla a la ciudad santafesina de Rosario, a la que había ido por su propia voluntad. Esa vez Barroso también apareció en un campo con varios rasguños en el cuerpo y, al ser entrevistada, aseguró que había sido secuestrada. No obstante, se estableció que se había ido de su casa por propia decisión.