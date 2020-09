E l gobierno confirmó que extenderá la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres, prohíbe desalojos y mantiene las cuotas de las hipotecas UVA. Así lo adelantó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en medio de la incertidumbre de miles de inquilinos en el marco de la pandemia de coronavirus, si se tiene en cuenta que el congelamiento de alquileres vence el próximo 30 de septiembre.

"Los dos decretos ya están escritos; lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila, porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido, producto de la pandemia", dijo la funcionaria. Todesca insistió en que "nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y, en el mismo sentido, en el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120.000 UVA también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro".

Ante esto, la Federación de Inquilinos Nacional sostuvo que "transmitimos a los cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores".

Gervasio Muñoz, presidente de la FIN, expresó a "Crónica" su beneplácito por la decisión y explicó: "Hoy Argentina es un ejemplo en materia de protección de vivienda para todo el mundo. Pocos países han congelado el precio de los alquileres, han suspendido los desalojos y además se ha votado una ley de alquileres nacional".

"Logramos que haya organizaciones de inquilinos en todo el país, entonces, ya no opina ni decide por nosotros el mercado inmobiliario. El gobierno ha escuchado el reclamo, por lo que ahora será importante trabajar por un programa de desendeudamiento de las familias que alquilan, lograr que se controle el cumplimiento del mercado inmobiliario y que el derecho a la vivienda no termine con una ley sino con su cumplimiento", destacó Muñoz.

Por último, resaltó: "Estamos muy contentos en un panorama de tanta angustia y tanta incertidumbre. Es un alivio la extensión del decreto, mañana (por hoy) ya estaría publicado y las organizaciones nos vamos a encargar de que se cumpla".

El Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 había dispuesto el congelamiento de las cuotas de los contratos de alquileres hasta el 30 de septiembre de este año (se paga el mismo valor que en marzo). Y preveía que la diferencia entre el monto congelado y el monto previsto en el contrato se pagara en cuotas (entre tres y seis) a partir de octubre. Aunque Todesca no mencionó los plazos, se espera que la prórroga alcance hasta 2021.

Hipotecas UVA

En el caso de los créditos hipotecarios en UVA, el gobierno planea seguir con el congelamiento y luego presentar un cronograma para ir ajustando en 18 meses la cuota acorde con lo que hubiese correspondido, según adelantó Todesca. De esa forma, se busca que no sea "un golpe para las familias".

De acuerdo con un relevamiento del Banco Central a comienzos de año, en la Argentina existen unos 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos para vivienda única y de hasta 120.000 UVA. Eso equivalía a cerca de $1,7 millones en 2016 (unos u$s113.000) y a $6,8 millones en 2020 (unos u$s67.700 al "dólar solidario").